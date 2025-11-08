استضاف الإعلامي الكبير محمود سعد، في حلقة جديدة من برنامجه باب الخلق، النجمة الكبيرة سميرة أحمد، وذهبا معا إلى حارة أصلان في الدرب الأحمر، المكان الذي عاشت فيه طفولتها، كما تحدثت عن ذكرياتها مع أسرتها وكيف بدأت طريق الفن.

وعن ذكرياتها مع الراحل عبد الحليم حافظ: "كان لما بييجي من رحلة علاج كان يكلمني يقولي انا عامل حافلة وعاوزك انت اللي تقدميني، وانا كنت برحب ومبسوطة اني هقدم عبد الحليم، طلعت مرة وبقدمه وأستاذ مفيد فوزي اداني عباد الشمس وقالي قطعي واحدة واحدة، وعملت كده وكنت بقطعة فيها حته حته قدام الناس وقول بيحبني مابيحبنيش وآخر ورقة قولت بيحبكوا كلكوا وبيحبني انا كمان".

وأضافت: "وانا بقدمه على المسرح لقيت زي طوبة جت في رقبتي واستحملت الخبطة وخرجت وسبت حليم وخرجت ومكانش يعرف اللي حصل لي، روحت لقيت مكان الضربة كله أزرق".

وتابعت: "وتاني يوم لقيت باب البيت ضرب والست اللي بشتغل عندي قالت لي في واحدة عايزاكي تحت، نزلت لها قالت لي اطلبي عبد الحليم دلوقتي، قلت لها بس هو نايم دلوقتي، قالت لي اطلبيه دلوقتي وقولي له لازم يتجوزني، روحت طالباه وردت عليا عالية اخته وقالت لي نايم دلوقتي، قالت لي طب انا نازله رايحة له، وقعدت افكر ان هي دي اللي ضربتني بالنبلة، ولما عبد الحليم اتوفى قريت بنت حدفت نفسها من خامس دور، وقلت هي دي البنت اللي جات لي".

جدير بالذكر أن سميرة أحمد واحدة من نجمات الفن في عصر السينما الذهبي، شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام، بينها "البنات والصيف"، "الخرساء"، "السيرك"، "امرأة مطلقة"، "أم العروسة"، "صاحب الجلالة"، "ليل وقضبان"، "الشيماء"، "عالم عيال عيال"، "قنديل أم هاشم"، "خان الخليلي".

اقرأ أيضا:

خاص| حقيقة تدهور حالة محمد منير الصحية ونقله للرعاية المركزة

بعد ولادة صعبة.. زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف وتدخل العناية