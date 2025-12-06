إعلان

"لوك جديد".. إنجي المقدم تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب : معتز عباس

07:58 م 06/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لوك انجي المقدم (2)_6
  • عرض 7 صورة
    انجي المقدم_4
  • عرض 7 صورة
    إنجي المقدم باطلالة كاجوال (2)_2
  • عرض 7 صورة
    إنجي المقدم باطلالة كاجوال (1)_1
  • عرض 7 صورة
    لوك انجي المقدم (1)_5
  • عرض 7 صورة
    إنجي المقدم باطلالة كاجوال (3)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة إنجي المقدم عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت إنجي صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل ما هو قليل هو كثير".

وظهرت إنجي بـ"لوك جديد" وضعت مكياج خفيف مرتدية ملابس "كاجوال" كشفت فيها عن جمالها ورشاقتها.

علق المتابعين على الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: :"جميلة أوي"ـ "تحفة"، وحشتينا يا غالية"، "روعة الصور"، "مفيش في جمالك"، "جميلة في كل شيء".

مسلسل "سيد الناس"، كان آخر أعمال إنجي المقدم، بمشاركة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منةفضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

اقرأ أيضا..

بعد مشاهدته.. ماذا قال خالد جلال عن فيلم "الست" لـ منى زكي؟ (صور)

إلهام شاهين وليلى علوي تتألقان على السجادة الحمراء لفيلم "فلسطين 36" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

إنجي المقدم السوشيال ميديا انستجرام إنجي المقدم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025