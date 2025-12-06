"لوك جديد".. إنجي المقدم تخطف الأنظار من أحدث ظهور

هدى المفتي تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن أمنيتها للجمهور (صور وفيديو)

كشفت الفنانة إنجي المقدم عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت إنجي صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل ما هو قليل هو كثير".

وظهرت إنجي بـ"لوك جديد" وضعت مكياج خفيف مرتدية ملابس "كاجوال" كشفت فيها عن جمالها ورشاقتها.

علق المتابعين على الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: :"جميلة أوي"ـ "تحفة"، وحشتينا يا غالية"، "روعة الصور"، "مفيش في جمالك"، "جميلة في كل شيء".

مسلسل "سيد الناس"، كان آخر أعمال إنجي المقدم، بمشاركة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منةفضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

