منة فضالي في الجيم وآية سليم جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين الراسي

خضعت الفنانة نادين الراسي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأحمر.

ليلى أحمد زاهر

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها صورة جديدة عبر "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط وملامح هادئة.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورًا جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

هنا شيحة

هنأت الفنانة هنا شيحة الفنان مصطفى غريب بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وإنت طيب يا لذاذة".

ريهام أيمن

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، وظهرت بفستان أنيق باللون البني.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، وظهر بقميص أنيق باللون الأبيض، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

آية سليم

نشرت الفنانة آية سليم صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون البني.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل جمهوره صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقى إعجاب متابعيه.

أمير فتحي

خضعت الفنانة أميرة فتحي لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت أميرة في الصور وهي على متن دراجة بخارية.

أمل رزق

احتفلت الفنانة أمل رزق بعيد ميلاد الفنانة نهال عنبر، ونشرت أمل صور من كواليس عيد الميلاد عبر حسابها على انستجرام وسط أجواء احتفالية.