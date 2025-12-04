20 صورة من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية

يواصل عدد كبير من النجوم وصناع السينما من حول العالم، التوافد على ريد كاربت فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة.

وحرص عدد كبير من النجوم والضيوف الحضور على الريد كاربت احتفالا بافتتاح فعاليات المهرجان، والتقطوا العديد من الصور التذكارية هم الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، النجم العالمي أدريان برودي، الممثلة التركية ديلان جيجك دينيز، المخرج الأمريكي شون بيكر، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة ناعومي هاريس، الفنانة أروى جودة وزوجها.

كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن النجوم المشاركين كأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتضمنت عدد من ألمع الأسماء في صناعة السينما، وهم المخرج الأمريكي شون بيكر رئيسا، وأعضاء لجنة التحكيم كل من المخرجة نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة نعومي هاريس، النجمة أولجا كوريلنكو.

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إقامة العديد من الحوارات والمحاضرات مع أشهر صناع السينما، ومن المقرر أن يتم مناقشة العديد من تجاربهم الخاصة وعن مدى تأثير السينما على المشاهدين.

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

