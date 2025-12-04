إعلان

20 صورة من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية

كتب : مروان الطيب

07:34 م 04/12/2025
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي_19
  • عرض 21 صورة
    ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر السينمائي_17
  • عرض 21 صورة
    حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي_16
  • عرض 21 صورة
    حسن الرداد وإيمي سمير غانم على الريد كاربت_15
  • عرض 21 صورة
    جدة تحتفل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي_14
  • عرض 21 صورة
    ضيوف مهرجان البحر الأحمر_18
  • عرض 21 صورة
    توافد النجوم على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائيJPG_12
  • عرض 21 صورة
    توافد النجوم على الريد كاربت_11
  • عرض 21 صورة
    كواليس ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر_21
  • عرض 21 صورة
    الممثلة التركية ديلان دينيز_8
  • عرض 21 صورة
    توافد النجوم وضيوف مهرجان البحر الأحمر على الريد كاربت_13
  • عرض 21 صورة
    الفنانة أروى جودة وزوجها على الريد كاربت_6
  • عرض 21 صورة
    الممثلة التركية ديلان دينيز على الريد كاربت_7
  • عرض 21 صورة
    أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الطويلة_5
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة_4
  • عرض 21 صورة
    إيمي سمير غان وحسن الرداد_10
  • عرض 21 صورة
    النجم العالمي أدريان برودي_9
  • عرض 21 صورة
    Capture_1_11zon
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وزوجها على الريد كاربت_2
  • عرض 21 صورة
    أروى جودة وزوجها_3

يواصل عدد كبير من النجوم وصناع السينما من حول العالم، التوافد على ريد كاربت فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة.

وحرص عدد كبير من النجوم والضيوف الحضور على الريد كاربت احتفالا بافتتاح فعاليات المهرجان، والتقطوا العديد من الصور التذكارية هم الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، النجم العالمي أدريان برودي، الممثلة التركية ديلان جيجك دينيز، المخرج الأمريكي شون بيكر، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة ناعومي هاريس، الفنانة أروى جودة وزوجها.

كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن النجوم المشاركين كأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتضمنت عدد من ألمع الأسماء في صناعة السينما، وهم المخرج الأمريكي شون بيكر رئيسا، وأعضاء لجنة التحكيم كل من المخرجة نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة نعومي هاريس، النجمة أولجا كوريلنكو.

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إقامة العديد من الحوارات والمحاضرات مع أشهر صناع السينما، ومن المقرر أن يتم مناقشة العديد من تجاربهم الخاصة وعن مدى تأثير السينما على المشاهدين.

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية

