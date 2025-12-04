أثار الحفل الذي قامت بإحيائه المطربة ميادة الحناوي، في بيروت يوم 22 نوفمبر الماضي، حالة من الجدل حول حالة صوتها، وطاردتها اتهامات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وردت ميادة الحناوي، على الاتهامات، في بيان صحفي، مؤكدة أن المقطع المتداول يعود إلى حفل قديم، قامت بإحيائه في دبي عام 2021، وتم التلاعب به.

وأوضحت أنها في يوم الحفل الذي أقيم من 4 سنوات، كانت تعاني من نزلة برد وإرهاق، لكنها أصرت على الغناء احتراما لجمهورها.

ووصفت ميادة، من أطلقوا الشائعات بأنهم "ذباب إلكتروني"، مؤكدة أنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي على المسرح، وأن صوتها الطبيعي لا يزال قوياً .

ومن جهتها حرصت القناة الراعية لحفل المطربة ميادة الحناوي، الذي أقيم على مسرح O Beirut في أنطلياس ببيروت يوم 22 نوفمبر الماضي، على نشر مقاطع فيديو، توضح حقيقة ماحدث.

و كتبت القناة عبر صفحتها في موقع فيسبوك:"نرفض بشكل قاطع تزييف الحقائق أو نشر أي أخبار أو فيديوهات مغلوطة، وحرصًا على الدقّة، نشارككم هذا المقطع الأصلي للسيدة ميادة الحنّاوي وهي تؤدّي أغنيتها "الشمس" خلال حفلتها في بيروت، وهو المقطع الحقيقي الذي صوّرناه خلال تغطيتنا الحصرية للحفلة.

وتابعت :"أما الفيديو الذي تم تداوله أخيرًا، فليس من حفلتها في بيروت، ونؤكّد أنّ آخر حفلات السيدة ميادة كانت ناجحة بكل ما للكلمة من معنى، وقد قدّمت خلالها أداءً رائعًا بصوتها الأصيل. نحن دائمًا ضد أي حملات تشويه تمسّ فنانة كبيرة وراقية مثل السيدة ميادة الحنّاوي أو غيرها".

حفل ميادة

ميادةالحناوي على المسرح