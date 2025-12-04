إعلان

زينة تنشر صورا من كواليس ظهورها مع لميس الحديدي في "الصورة"

كتب : سهيلة أسامة

10:48 ص 04/12/2025
    زينة بإطلالة أنيقة
    زينة بفستان وردي جرئ

نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور من كواليس ظهورها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

وخطفـت زينة الأنظار خلال الحلقة، إذ ظهرت بفستان قصير وواسع باللون الوردي المصنوع من الدانتيل، ونسقت معه حذاء بكعب عالي بنفس اللون، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها.

يُذكر أن زينة تصدرت تريند محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها الجريئة حول الرجال وتجاربها الشخصية ونظرتها للعلاقات الزوجية والأسرية.

