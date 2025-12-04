"البرنسيسة".. ناهد السباعي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور من كواليس ظهورها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

وخطفـت زينة الأنظار خلال الحلقة، إذ ظهرت بفستان قصير وواسع باللون الوردي المصنوع من الدانتيل، ونسقت معه حذاء بكعب عالي بنفس اللون، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها.

يُذكر أن زينة تصدرت تريند محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها الجريئة حول الرجال وتجاربها الشخصية ونظرتها للعلاقات الزوجية والأسرية.

