رمضان 2026..تغيير اسم مسلسل نيللي كريم من "أنا" إلى "على قد الحب"

لجأت الجهة المنتجة لمسلسل الفنانة نيللي كريم المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 إلى تغيير إسمه.

وتم تغيير اسم المسلسل من "أنا" إلى "على قد الحب" لينافس بالموسم الرمضاني في العام المقبل.

المسلسل تدور أحداثه في قالب درامي اجتماعي رومانسي يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

"على قد الحب" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمود الليثي، محمد أبو داوود، أحمد سعيد عبد الغني، وشهد الشاطر.