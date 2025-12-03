شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، داخل طائرة خاصة.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت بلوزة باللون الأزرق ونسقت معها بنطلون جينز.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "الوحيدة اللي صورها وطاقتها حلوة"، "عسولة"، "جميلة الجميلات"، "قمر"، "أجمل واحدة"، "ياسمينتنا".

وتشارك الفنانة ياسمين صبري حاليًا في بطولة فيلم "نصيب" مع كل من معتصم النهار، خالد سرحان، رحمة أحمد، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

