داخل طائرة خاصة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتب : نوران أسامة

03:36 م 03/12/2025

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالتها الكاجوال

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، داخل طائرة خاصة.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت بلوزة باللون الأزرق ونسقت معها بنطلون جينز.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "الوحيدة اللي صورها وطاقتها حلوة"، "عسولة"، "جميلة الجميلات"، "قمر"، "أجمل واحدة"، "ياسمينتنا".

وتشارك الفنانة ياسمين صبري حاليًا في بطولة فيلم "نصيب" مع كل من معتصم النهار، خالد سرحان، رحمة أحمد، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

داخل طائرة خاصة ياسمين صبري أحدث ظهور

