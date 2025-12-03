إعلان

رمضان 2026.. مصطفى خاطر يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل "الكينج"

كتب : سهيلة أسامة

10:59 ص 03/12/2025

مصطفى خاطر

كشف الفنان مصطفى خاطر عن اسم الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسله الجديد "الكينج"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، ويقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

ونشر "خاطر" صورة له من كواليس التصوير عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهر وهو يستعد لأحد المشاهد، موضحًا أن اسم شخصيته في العمل هو "ياقوت".

وكان الفنان محمد إمام شارك مؤخرًا صورة تجمعه بمصطفى خاطر من كواليس تصوير أحد المشاهد، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "لسه المفاجآت كتير.. أخويا وحبيبي ومن أحلى الناس اللي قابلتها في حياتي، نجم المسلسل مصطفى خاطر، وهيكون مفاجأة رمضان إن شاء الله".

مصطفى خاطر يروج لشخصيته في مسلسل الكينج

رمضان 2026 مصطفى خاط مسلسل الكينج

