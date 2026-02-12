رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل السرايا الصفرا

طرحت قناة "النهار" البوستر الرسمي لمسلسل "السرايا الصفرا"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت النهار البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "باب يتقفل .. سر يستخبى .. وصراع يولّع،

انتظروا السرايا الصفرا ودراما مختلفة وأحداث هتشدك من أول حلقة مع النجوم وفاء عامر وعمرو عبد الجليل وسارة سلامة وإيهاب فهمي على شاشة النهار".

تصدر البوستر الفنانة نهال عنبر، والنجم عمرو عبدالجليل، والفنان إيهاب فهمي.

مسلسل "السرايا الصفرا"بطولة وفاء عامر، إيهاب فهمي، سارة سلامة، منة عرفة ، إيهاب فهمي، ، غنوة محمود، ندى بهجت، حسام فارس، حسني شتا، حسن عيد، إلهام عبد البديع، ناصر سيف، طارق ريحان، ياسمين كساب، من إنتاج محروس المصري، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، وإخراج جوزيف نبيل.