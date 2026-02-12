إعلان

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل السرايا الصفرا

كتب : معتز عباس

01:02 ص 12/02/2026

ابطال مسلسل السرايا الصفرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت قناة "النهار" البوستر الرسمي لمسلسل "السرايا الصفرا"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت النهار البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "باب يتقفل .. سر يستخبى .. وصراع يولّع،

انتظروا السرايا الصفرا ودراما مختلفة وأحداث هتشدك من أول حلقة مع النجوم وفاء عامر وعمرو عبد الجليل وسارة سلامة وإيهاب فهمي على شاشة النهار".

تصدر البوستر الفنانة نهال عنبر، والنجم عمرو عبدالجليل، والفنان إيهاب فهمي.

مسلسل "السرايا الصفرا"بطولة وفاء عامر، إيهاب فهمي، سارة سلامة، منة عرفة ، إيهاب فهمي، ، غنوة محمود، ندى بهجت، حسام فارس، حسني شتا، حسن عيد، إلهام عبد البديع، ناصر سيف، طارق ريحان، ياسمين كساب، من إنتاج محروس المصري، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، وإخراج جوزيف نبيل.

بوستر السرايا الصفرا

السرايا الصفرا مسلسلات رمضان عمرو عبدالجليل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أب يقتل ابنته بعد جدال حول الرئيس الأمريكي ترامب.. فماذا حدث؟- صور
شئون عربية و دولية

أب يقتل ابنته بعد جدال حول الرئيس الأمريكي ترامب.. فماذا حدث؟- صور
محمد صلاح يتخطى جيرارد ويحقق رقمًا تاريخيًا أمام سندرلاند
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يتخطى جيرارد ويحقق رقمًا تاريخيًا أمام سندرلاند
إصابة 8 أشخاص في حريق اندلع داخل شونة أخشاب بالدقهلية
أخبار المحافظات

إصابة 8 أشخاص في حريق اندلع داخل شونة أخشاب بالدقهلية
شبكة أطباء السودان: مقتل 15 شخصا جراء انقلاب عبارة ركاب في نهر النيل بالسودان
شئون عربية و دولية

شبكة أطباء السودان: مقتل 15 شخصا جراء انقلاب عبارة ركاب في نهر النيل بالسودان
بعد 14 يوما من الغياب.. شكوك وتساؤلات حول مصير رئيس طاجيكستان
شئون عربية و دولية

بعد 14 يوما من الغياب.. شكوك وتساؤلات حول مصير رئيس طاجيكستان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان