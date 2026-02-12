إعلان

"أبيض في أسود".. جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة "كاجوال" جريئة في أحدث ظهور

كتب : مصراوي

12:43 ص 12/02/2026

جوري بكر (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة، في أحدث ظهور لها مؤخرًا.


ونشرت جوري بكر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، والتي تفاعلت معها النجمة غادة عبدالرازق.


ونالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا جوجو"، "حلوة حلاوة"، "منورة يا نجمة"، "جميلة على غير العادة"، "ملكة وقمر".

وتشارك جوري بكر في مسلسل "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، بطولة مي كساب، ندى موسى، أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

جوري بكر مسلسلات رمضان جوري بكر في رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 14 يوما من الغياب.. شكوك وتساؤلات حول مصير رئيس طاجيكستان
شئون عربية و دولية

بعد 14 يوما من الغياب.. شكوك وتساؤلات حول مصير رئيس طاجيكستان
الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءا من هذا الموعد
أخبار مصر

الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءا من هذا الموعد
إصابة 8 أشخاص في حريق اندلع داخل شونة أخشاب بالدقهلية
أخبار المحافظات

إصابة 8 أشخاص في حريق اندلع داخل شونة أخشاب بالدقهلية
من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟
حوادث وقضايا

من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟
تطورات حاسمة في مستقبل ديانج مع الأهلي.. ماذا حدث؟
رياضة محلية

تطورات حاسمة في مستقبل ديانج مع الأهلي.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان