كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة، في أحدث ظهور لها مؤخرًا.



ونشرت جوري بكر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، والتي تفاعلت معها النجمة غادة عبدالرازق.



ونالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا جوجو"، "حلوة حلاوة"، "منورة يا نجمة"، "جميلة على غير العادة"، "ملكة وقمر".

وتشارك جوري بكر في مسلسل "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، بطولة مي كساب، ندى موسى، أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.