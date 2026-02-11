إعلان

الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءا من هذا الموعد

كتب : محمد أبو بكر

10:08 م 11/02/2026

الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءا م

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة المقبلة 13 فبراير 2026 تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم الجمعة 13 فبراير 2026.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الجمعة المقبلة تشهد نشاط قوي للرياح، تتراوح سرعتها من (50 إلى 60) كم / س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة تشهد أيضًا، فرص أمطار متفاوتة الشدة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبينت أن حالة الطقس تشهد ارتفاع في درجات الحرارة: على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على:

السواحل الشمالية: (23 : 24) درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (26 : 28) درجة مئوية.

جنوب البلاد: (26 : 34) درجة مئوية.

