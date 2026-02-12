تطورات حاسمة في مستقبل ديانج مع الأهلي.. ماذا حدث؟

بيزيرا الأعلى.. ما تقييم لاعبي الزمالك أمام سموحة؟

شهدت الساعات الماضية، تطورات حاسمة في مستقبل اللاعب المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي، في ظل اقتراب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر لمصراوي، أن سيد عبدالحفيظ أجري جلسة حاسمة مع ديانج ووكيله، وقدم له عرضًا ماليًا وصل لمليون و800 ألف دولار للاستمرار مع الأهلي.

وأشار المصدر، سيد عبدالحفيظ وعد اللاعب بالموافقة على احترافه في أوروبا في حال وصول عرض مناسب، في حال موافقته على التجديد للأهلي.

وأوضح المصدر أن ديانج ووكيله رفضا عرض الأهلي بعد إصرار اللاعب على الرحيل بنهاية الموسم.

واختتم المصدر، سيد عبدالحفيظ وجه الشكر لديانج على الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي واحترافيته والتزامه.

