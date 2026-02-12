مباريات الأمس
تطورات حاسمة في مستقبل ديانج مع الأهلي.. ماذا حدث؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:28 ص 12/02/2026
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي
    ديانج
    أليو ديانج
    ديانج من تدريبات الأهلي
    أليو ديانج
    أليو ديانج
    أليو ديانج لاعب الأهلي
    أليو ديانج
    أليو ديانج
    أليو ديانج ضد لاعب بيراميدز
    أليو ديانج

شهدت الساعات الماضية، تطورات حاسمة في مستقبل اللاعب المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي، في ظل اقتراب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر لمصراوي، أن سيد عبدالحفيظ أجري جلسة حاسمة مع ديانج ووكيله، وقدم له عرضًا ماليًا وصل لمليون و800 ألف دولار للاستمرار مع الأهلي.

وأشار المصدر، سيد عبدالحفيظ وعد اللاعب بالموافقة على احترافه في أوروبا في حال وصول عرض مناسب، في حال موافقته على التجديد للأهلي.

وأوضح المصدر أن ديانج ووكيله رفضا عرض الأهلي بعد إصرار اللاعب على الرحيل بنهاية الموسم.

واختتم المصدر، سيد عبدالحفيظ وجه الشكر لديانج على الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي واحترافيته والتزامه.

ديانج أليو ديانج الأهلي سيد عبدالحفيظ

