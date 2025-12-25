ماجدة خير الله عن أزمة ريهام عبدالغفور: ما حدث اعتداء واضح على خصوصيتها

تعرف على أحدث سعر لتذاكر حفل إليسا وتامر حسني وتامر عاشور في رأس السنة

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها صورًا جديدة، استخدمت فيها تقنية الـ "AI"، ولاقت الصور إعجاب عدد من نجوم الفن وجمهورها.

ونشرت سوسن الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالتين مختلفتين، إحداهما بفستان أحمر داكن، والأخرى بفستان أبيض أنيق.

وحازت الصور على إعجاب عدد من النجوم، فجاء تعليق الفنانة ريم سامي: "ملكة"، بينما علقت الفنانة هند صبري بـ "أيموجي قلب"، وكتبت الإعلامية بوسي شلبي: "قمر".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة سوسن بدر كان خلال استضافتها مع محمد قيس في بودكاست "عندي سؤال" المذاع على قناة "المشهد"، حيث كشفت خلال الحلقة العديد من أسرارها الفنية والشخصية، وتجربتها مع الاكتئاب والخيانة.





اقرأ أيضًا:

عايدة رياض تنفي شائعة وفاتها "أنا كويسة وبخير"





شاهد.. رقص أنغام في عيد ميلاد ابنها (فيديو)



