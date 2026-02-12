إعلان

هاني رمزي يتحدث عن والدته ويشكر كل من واساه في محنته

كتب : مروان الطيب

07:09 م 12/02/2026

هاني رمزي ووالدته

تحدث الفنان هاني رمزي عن رحيل والدته التي توفيت مطلع شهر يناير الماضي، وعن مواساة العديد من نجوم الوسط الفني له.

حل هاني رمزي ضيفا على برنامج "ET بالعربي"، وتحدث خلال اللقاء عن مدى تأثره برحيل والدته، ووجه الشكر لكل من قام بمواساته في محنته.

الفنان هاني رمزي ووالدته الراحلة

وعن رحيل والدته قال: "فراق الأم صعب جدا، الأم مش ممكن في لحظة تتنسي، ولازم الحياة تستمر وده أمر الله لكن هتفضل في القلب وانا سافرت وبحاول أغير جو وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي في المحنة دي وحتى الناس العادية مش عاوز أقول مشاعرهم كانت عاملة إزاي وبشكرهم جميعا الحمد لله".

الظهور الأخير لهاني رمزي

كان الظهور الأخير للفنان هاني رمزي بحفل توزيع جوائز "جوي أووردز" الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور كوكبة من النجوم من جميع أنحاء العالم.

هاني رمزي هاني رمزي يتحدث عن والدته نجوم الفن

