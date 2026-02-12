إعلان

رحمة محسن وأحمد العوضي في كواليس "علي كلاي" (صور)

كتب : سهيلة أسامة

04:58 م 12/02/2026
تواصل الفنانة رحمة محسن الترويج لمسلسلها الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت رحمة صورًا تجمعها بالفنان أحمد العوضي، ظهرت في لحظة رومانسية من كواليس العمل، وعلقت عليها: "علي وكاميليا".

وينتظر أحمد العوضي عرض مسلسل "علي كلاي"، الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2026، حيث تدور أحداث العمل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة، ويخوض صراعات متعددة داخلها وخارجها، سواء على مستوى الحياة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: درة، عصام السقا، يارا السكري، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

