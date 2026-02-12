رحمة محسن وأحمد العوضي في كواليس "علي كلاي" (صور)

تواصل الفنانة رحمة محسن الترويج لمسلسلها الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت رحمة صورًا تجمعها بالفنان أحمد العوضي، ظهرت في لحظة رومانسية من كواليس العمل، وعلقت عليها: "علي وكاميليا".

وينتظر أحمد العوضي عرض مسلسل "علي كلاي"، الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2026، حيث تدور أحداث العمل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة، ويخوض صراعات متعددة داخلها وخارجها، سواء على مستوى الحياة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: درة، عصام السقا، يارا السكري، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضًا:

قبل أيام من رمضان.. 20 صورة لنجمات تألقن بعباءات رمضانية

خاص| حقيقة استعداد شيرين عبدالوهاب لتقديم حفل بالعراق