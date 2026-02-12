إعلان

الاتحاد الأوروبي يوصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني

كتب : مصراوي

08:51 م 12/02/2026

الاتحاد الأوروبي

وكالات

أفادت وكالة رويترز، أن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أوصت شركات الطيران في دول الاتحاد بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى 31 مارس 2026، ممددة بذلك تحذيرا سابقا.

وحذرت الوكالة في بيان اليوم الخميس، شركات الطيران من التواجد بالمجال الجوي الإيراني، خلال هذه الفترة بسبب احتمال استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى ردود الفعل غير المتوقعة.

وقالت الوكالة، إن التواجد في المجال الإيراني يشكل خطرا كبيرا على الرحلات المدنية التي تحلق على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران.

الاتحاد الأوروبي سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي تجنب المجال الجوي الإيراني

