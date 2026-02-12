شردي: خفض الفائدة تتويج لنجاح السياسة النقدية في السيطرة على التضخم

أكد الإعلامي محمد شردي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال اجتماع اليوم على أن المواطن يظل "الأولوية الأولى" للحكومة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل جوهر أي حكومة تسعى لتحقيق التنمية الحقيقية.

وأوضح "شردي"، خلال برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن التعديل الوزاري الجديد يحمل توجهات واضحة تستند إلى الدروس المستفادة من الأزمات السابقة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ركزت على 3 محاور رئيسية، أولها الاستمرار في تحقيق النمو الشامل مع التنسيق الكامل بين الوزارات، ثانيها دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة" للعمل بهما معًا بدلًا من التدرج الزمني، وثالثها وضع خطط مدروسة لتخفيض الدين العام بشكل جذري.

وأضاف أن البنك المركزي المصري أعلن اليوم تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تتويجًا لنجاح السياسة النقدية في السيطرة على التضخم، ويهدف إلى ضخ سيولة في السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يعكس استمرارية جهود الحكومة السابقة، ويظهر انسجام السياسات المالية والنقدية مع أولويات الحكومة الجديدة لتحقيق مصلحة المواطن.

وأكد أن المشهد المتكامل بين توجيهات الرئيس وقرارات الحكومة والبنك المركزي يرسم خارطة طريق واضحة لتحسين حياة المواطن المصري، معتبرًا أن خفض الفائدة وتوسيع مظلة "حياة كريمة" يمثلان بداية مرحلة جديدة من العمل الحكومي المنضبط.

