10 صور.. ساندي تحتفل بعيد ميلادها وسط الأصدقاء

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة ساندي التونسية بعيد ميلادها، ونشرت صورا ومقاطع فيديو من كواليس الاحتفال عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت ساندي وسط أجواء احتفالية، وكانت برفقتها شقيقتها الفنانة إيناس علي، إلى جانب عدد من الأصدقاء والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وكتبت ساندي على الصور والفيديوهات: "شكرا جزيلا، أختي حبيبتي على عيد الميلاد الجميل".

وكانت آخر مشاركات ساندي في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها ساندي في رمضان 2026

تشارك الفنانة ساندي، الفنانة درة بطولة مسلسل "إثبات نسب" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يشارك ببطولة المسلسل كل من درة، محمود عبدالمغني، محسن محيي الدين، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد عبده.

