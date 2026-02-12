منها صور جمعتها بزوجها.. 20 صورة لـ دنيا المصري بإطلالات أنيقة

قبل أيام من رمضان.. 20 صورة لنجمات تألقن بعباءات رمضانية



خضعت الفنانة دنيا المصري لجلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها.

وتحرص دنيا المصري على التواصل مع جمهورها من خلال صور تقوم بنشرها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من بينها صور جمعتها بزوجها.

وفي هذا السياق يعرض لكم مصراوي 20 صورة تألقت فيهم الفنانة دينا المصري:

وشاركت الفنانة دينا المصري في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، وعرض شهر مايو العام الماضي.، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.