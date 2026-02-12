إعلان

منها صور جمعتها بزوجها.. 20 صورة لـ دنيا المصري بإطلالات أنيقة

كتب : نوران أسامة

04:48 م 12/02/2026
  دنيا المصري
  
    دنيا المصري
  • عرض 20 صورة
    اطلالة دنيا المصري (2)
  • عرض 20 صورة
    دنيا المصري وزوجها في حفل (2)_4
  • عرض 20 صورة
    سيلفي بين دنيا المصري وزوجها
  عائلة دنيا المصري
    عائلة دنيا المصري
  دنيا المصري وزوجها
    دنيا المصري وزوجها
  دنيا المصري (1)
    دنيا المصري (1)
  • عرض 20 صورة
    دنيا المصري في جلسة تصوير
  دنيا المصري (4)
    دنيا المصري (4)
  دنيا المصري
    دنيا المصري
  دنيا باطلالة بيضاء
    دنيا باطلالة بيضاء
  • عرض 20 صورة
    دنيا المصري باطلالة صيفية انيقة
  دنيا المصري
    دنيا المصري
  • عرض 20 صورة
    دنيا المصري في لبنان
  • عرض 20 صورة
    دنيا المصري باطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    لقاء سويدان ودنيا المصري (1)
  • عرض 20 صورة
    دنيا المصري في عقد قران شقيقتها
  • عرض 20 صورة
    دنيا المصري وزوجها_1
  • عرض 20 صورة
    دنيا المصري وزوجها (3)

خضعت الفنانة دنيا المصري لجلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها.

وتحرص دنيا المصري على التواصل مع جمهورها من خلال صور تقوم بنشرها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من بينها صور جمعتها بزوجها.

وفي هذا السياق يعرض لكم مصراوي 20 صورة تألقت فيهم الفنانة دينا المصري:

وشاركت الفنانة دينا المصري في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، وعرض شهر مايو العام الماضي.، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.

دنيا المصري دنيا المصري وزوجها جلسة تصوير

