مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

2 1
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

1 1
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

0 0
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

9 صور لأول ظهور لإبراهيم عادل مع نورشيلاند الدنماركي

كتب : محمد عبد الهادي

05:50 م 12/02/2026
    إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل
    إبراهيم عادل

انضم الدولي المصري إبراهيم عادل، لصفوف نادي نورشيلاند الدنماركي بشكل رسمي في الساعات الماضية، بعد توقيع انتقاله في الميركاتو الشتوي.

وكان اللاعب قد وقع على عقود انتقاله للفريق الدنماركي في يناير الماضي، لينضم لصفوفه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

ونشر نادي نورشيلاند الدنماركي، مقطع فيديو للاعب بقميص الفريق، في أول ظهور وأرفق تعليق: "اليوم الأول".

إبراهيم عادل نورشيلاند نورشيلاند الدنماركي الجزيرة الإماراتي

