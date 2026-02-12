إعلان

رمضان 2026.. سامح حسين بطل مسلسل "رمضان أون لاين" على الراديو 9090

منال الجيوشي

05:25 م 12/02/2026

الفنان سامح حسين

كتبت- منال الجيوشي

يستعد الفنان سامح حسين لتقديم المسلسل الإذاعي الجديد "رمضان أون لاين" على الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك.

المسلسل بطولة سامح حسين، وشيماء حافظ، وتدور فكرته حول عقد مقارنة درامية بين طقوس شهر رمضان في زمن ما قبل الإنترنت، وبين مظاهره الحالية.

ويتجسد الاختلاف من خلال شخصية "الأستاذ رمضان"، الذي يجد نفسه في حالة اصطدام دائم مع أفراد أسرته، ويواجه رمضان تحديات كبيرة في إقناع ابنه الأكبر "كريم" وابنته "نور" وزوجته "هنية" بضرورة العودة إلى العادات الأصيلة، وسط انشغالهم التام بعالمهم الافتراضي الذي سحب البساط من دفء اللقاءات العائلية.

ويسعى المسلسل بأسلوب كوميدي ساخر إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الروابط الإنسانية والروحانية في الشهر الفضيل، بعيدًا عن شاشات الهواتف.

مسلسل "رمضان أون لاين" يبث يوميًا طوال شهر رمضان على الراديو 9090 في تمام الساعة 2:40 عصرًا.

الفنان سامح حسين مسلسل رمضان أون لاين سامح حسين بطل رمضان أون لاين المسلسل الإذاعي رمضان أون لاين رمضان أون لاين على الراديو 9090 رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

