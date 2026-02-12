إعلان

قبل أيام من رمضان.. 20 صورة لنجمات تألقن بعباءات رمضانية

كتب : سهيلة أسامة

03:18 م 12/02/2026
    داليا البحيري بإطلالة رمضانية
    داليا البحيري بإطلالة رمضانية_1
    داليا البحيري (2)
    درة بعباءة أنيقة
    درة..._
    دليا البحيري
    دينا فؤاد بعباءة أنيقة
    سمية الخشاب بقفطان مغربي أنيق
    دينا فؤاد
    سمية الخشاب
    مي عمر بإطلالة رمضانية (2)
    مي عمر بإطلالة رمضانية
    مي عمر بعباءة خضراء
    جومانا مراد4
    نسرين طافش بقفطان مغربي
    هنا الزاهد بإطلالة رمضانية
    هنا الزاهد.._
    ياسمين صبري بعباءة سوادء
    نسرين طافش تخطف الأنظار

تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تحرص نجمات الفن على الظهور بإطلالات تناسب الشهر الكريم، وتتنوع اختياراتهن بين العباءات والقفاطين المحتشمة الأنيقة.

ومن بين النجمات اللاتي تألقن بإطلالات رمضانية لافتة في جلسات التصوير والمناسبات والسحور، درة، داليا البحيري، مي عمر، ياسمين صبري، هنا الزاهد، سمية الخشاب، بسمة بوسيل، جومانا مراد، دينا فؤاد.

ويعرض "مصراوي" لكم 20 صورة لأبرز إطلالات النجمات بالعباءات الرمضانية.

نجمات تألقن بعباءات رمضانية نجمات الفن بالعباءة الرمضانية نجمات الفن بالقفاطين المحتشمة إطلالات النجمات بالعباءات

