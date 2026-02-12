قبل أيام من رمضان.. 20 صورة لنجمات تألقن بعباءات رمضانية

تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تحرص نجمات الفن على الظهور بإطلالات تناسب الشهر الكريم، وتتنوع اختياراتهن بين العباءات والقفاطين المحتشمة الأنيقة.

ومن بين النجمات اللاتي تألقن بإطلالات رمضانية لافتة في جلسات التصوير والمناسبات والسحور، درة، داليا البحيري، مي عمر، ياسمين صبري، هنا الزاهد، سمية الخشاب، بسمة بوسيل، جومانا مراد، دينا فؤاد.

ويعرض "مصراوي" لكم 20 صورة لأبرز إطلالات النجمات بالعباءات الرمضانية.

