داليا البحيري بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. والجمهور: قمر

شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات جديدة، من أحدث ظهور لها.

ظهرت داليا في الصور بإطلالة أنيقة، غلب عليها اللون الأسود، واكتفت في تعليقها بكتابة "صباح الخير". ونالت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "قمر"، "كل يوم بتحلوي أكتر"، "صباح النور".

جدير بالذكر أن داليا البحيري عُرض لها في 2023 فيلم "أولاد حريم كريم" وهو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، وشارك في بطولته النجوم: مصطفى قمر، بسمة، خالد سرحان، علا غانم، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام قمر، بشرى، وتدور الأحداث بعد مرور سنوات من عودة كريم- مصطفى قمر لزوجته، لنكتشف وفاتها وأنها تركت له ابنة وحيدة، ويلتقي من جديد بزميلات الدراسة بعدما فرقتهم السنين.