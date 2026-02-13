إعلان

أروى جودة تستعيد ذكريات حفل زفافها في إيطاليا (صور)

كتب : مروان الطيب

12:10 ص 13/02/2026
    زوج الفنانة أروى جودة
    كواليس زفاف الفنانة أروى جودة (2)
    كواليس زفاف الفنانة أروى جودة (3)
    كواليس زفاف الفنانة أروى جودة (5)
    كواليس زفاف الفنانة أروى جودة (4)
    كواليس زفاف الفنانة أروى جودة (7)
    كواليس زفاف الفنانة أروى جودة (6)

استعادت الفنانة أروى جودة ذكريات حفل زفافها الذي أقيم في إيطاليا، ونشرت مقطع فيديو كشفت خلاله عن كواليس جديدة من حفل الزفاف عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت أروى جودة في الفيديو وهي تستعد لحفل زفافها، كما استعرضت فستان الزفاف والمجوهرات التي ارتدتها، وخضعت لجلسة تصوير رومانسية مع زوجها، كما التقطت العديد من الصور مع الأهل والأصدقاء، وكتبت على الفيديو: "أنت سعادتي الأبدية".

أروى جودة تحتفل بزفافها

احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، نهاية شهر نوفمبر 2025، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

أعمال تنتظر عرضها أروى جودة قريبا

تشارك أروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه آخر" بطولة ياسر جلال، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب.

أروى جودة إيطاليا انستجرام أروى جودة كواليس زفاف الفنانة أروى جودة

