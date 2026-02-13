إعلان

وفاة والدة الفنانة عبير فاروق.. تعرف على موعد الجنازة

كتب : منى الموجي

10:59 ص 13/02/2026 تعديل في 11:00 ص

الفنانة عبير فاروق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 13 فبراير، والدة الفنانة عبير فاروق، وذلك بعد مرورها بأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات.

وأعلنت عبير الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت "توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. صلاة الجنازة في السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة، والدفنة بمقابر العائلة الكريمة بالمجاورين".

كانت عبير قبل إعلان خبر الوفاة بخمس ساعات، كتبت منشورا، تطلب فيه المساعدة: "أمي بتموت حد يلحقني في مستشفى المميز اللي في ترسا".

جدير بالذكر أن عبير فاروق شاركت مؤخرا في بطولة أكثر من عمل تليفزيوني، بينها "لعبت وقلبت بجد" و"قسمة العدل".

عبير فاروق

عبير فاروق والدة عبير فاروق فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علاج حرقة المعدة.. آثار جانبية خطيرة لدواء شائع يتجاهلها كثيرون
نصائح طبية

علاج حرقة المعدة.. آثار جانبية خطيرة لدواء شائع يتجاهلها كثيرون
مصراوي داخل مصنع جنرال موتورز.. إنتاج سيارتين أوبترا كل ساعة بمكون محلي 45%
أخبار السيارات

مصراوي داخل مصنع جنرال موتورز.. إنتاج سيارتين أوبترا كل ساعة بمكون محلي 45%
أجبروه على ارتداء بدلة رقص.. كيف خطط المتهمون لإذلال شاب في الشارع ببنها؟
أخبار المحافظات

أجبروه على ارتداء بدلة رقص.. كيف خطط المتهمون لإذلال شاب في الشارع ببنها؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

لغز جريمة في التجمع الخامس.. صرخة صامتة في "دار مصر" وصديقة روسية خلف الكواليس
حوادث وقضايا

لغز جريمة في التجمع الخامس.. صرخة صامتة في "دار مصر" وصديقة روسية خلف الكواليس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة و تدهور الرؤية الأفقية