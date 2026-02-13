وفاة والدة الفنانة عبير فاروق.. تعرف على موعد الجنازة

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 13 فبراير، والدة الفنانة عبير فاروق، وذلك بعد مرورها بأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات.

وأعلنت عبير الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت "توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. صلاة الجنازة في السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة، والدفنة بمقابر العائلة الكريمة بالمجاورين".

كانت عبير قبل إعلان خبر الوفاة بخمس ساعات، كتبت منشورا، تطلب فيه المساعدة: "أمي بتموت حد يلحقني في مستشفى المميز اللي في ترسا".

جدير بالذكر أن عبير فاروق شاركت مؤخرا في بطولة أكثر من عمل تليفزيوني، بينها "لعبت وقلبت بجد" و"قسمة العدل".