محمد الدسوقي يعلن وفاة زوجته: قرة عيني ماتت

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 13 فبراير، زوجة الفنان محمد الدسوقي.

وأعلن الدسوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر الوفاة، وكتب "زوجتي وقرة عيني ماتت".

كما كشف في منشور آخر عن موعد ومكان تشييع الجنازة، وكتب "صلاة الجنازة بمسجد الكريم بعد صلاة الجمعة والدفن بالمقابر القديمة باب واحد شارع كسرى، ويقام العزاء بدار المناسبات بمسجد مريم بعد صلاة المغرب".

محمد الدسوقي، ممثل ومخرج، شارك في عدد كبير من المسلسلات، بينها: فلانتينو، أحسن أب، ليل أم البنات.