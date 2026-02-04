إعلان

رانيا فريد شوقي ويحيى الفخراني يحضران توقيع كتاب لميس جابر

كتب : سهيلة أسامة

12:52 م 04/02/2026

رانيا فريد شوقي والفنان يحيى الفخراني

حضرت الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان يحيى الفخراني، حفل توقيع كتاب الدكتورة لميس جابر بعنوان "تلك قصة أخرى".

ونشرت رانيا صورًا من الحفل عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أحلى حاجة إن الواحد يكتب اللي الزمن ما عرفش يمحيه، امبارح حضرت توقيع كتاب الدكتورة لميس جابر تلك قصة أخرى في قاعة هيكل بجريدة الأهرام".

وتابعت: "حكايات اتعاشت قبل ما تتكتب، مبرووك حبيبتي دكتورة لميس، أسلوبك في الحكي ليه روح خاصة".

يُذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، بطولة روجينا، محمد رضوان، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، ومحمود البزاوي، والعمل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

رانيا-فريد-شوقي-والكاتبة-لميس-جابر

