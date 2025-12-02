محمد إمام يعلن انضمام مصطفى خاطر لمسلسل "الكينج" رمضان 2026

أعلن الفنان محمد إمام انضمام الفنان مصطفى خاطر لفريق عمل مسلسل "الكينج" رمضان 2026.



ونشر إمام صورة مع مصطفى خاطر من كواليس تصوير أحد المشاهد في "الكينج"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "لسه المفاجأت كتير، أخويا وحبيبي ومن أحلى الناس اللي قابلتها في حياتي، نجم المسلسل مصطفى خاطر ، هيبقى مفاجأة رمضان إن شاء الله".



وأضاف: "استنوا ياقوت الدباح في مسلسل الكينج رمضان٢٠٢٦ إن شاء الله".



أبطال مسلسل "الكينج"



مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.



شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.



