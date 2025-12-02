إعلان

أول ظهور لـ رضا البحراوي بعد الأزمة الصحية لوالدته

كتب : مصطفى حمزة

12:47 م 02/12/2025
ظهر المطرب رضا البحراوي، في مقاطع فيديو، خلال مشاركته في إحياء حفل زفاف لاعب الزمالك أحمد حمدي، مساء أمس الإثنين.


وقدم رضا البحراوي، مجموعة من أغانيه في حفل الزفاف، وذلك في أول ظهور له بعد الأزمة الصحية التي عانت منها والدته، ونقلت بسببها إلى المستشفى.


وأعلن المنتج طارق عبد الستار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن مغادرة والدة رضا البحراوي، المستشفى، يوم الأحد الماضي، بعد تحسن حالتها الصحية.

يذكر أن والدة المطرب رضا البحراوي، نقلت في يونيو الماضي إلى المستشفى، إثر معاناتها من السرطان، وتخضع حاليا للعلاج في منزلها.


