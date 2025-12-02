إعلان

جورجينا داخل الطائرة ونورهان منصور بفستان قصير.. لقطات نجمات الفن في 24 ساعة

كتب : معتز عباس

12:14 ص 02/12/2025
حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.


مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:


بسنت شوقي


شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها على موقع "انستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها بصحبة زوجها الفنان محمد فراج، احتفالًا بأعياد الكريسماس.


نورهان منصور


خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار من أحدث ظهور لها في مدينة روما، ونشرت صورًا على حسابها بموقع "انستجرام"،ظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير، وتضع قبعة فوق الرأس.


نادية الجندي


شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة مصممة بالذكاء الاصطناعي، نشرت على حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة مرتدية جاكت جلد طويل.


جورجينا رودريجيز


خطفت عارضة الأزياء العالمية، جورجينا رودريجيز الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا، ونشرت صور عبر حسابها على انستجرام، وظهرت في الصور بإطلالة رياضية داخل طائرتها الخاصة.


نور إيهاب


خضعت الفنانة نور إيهاب لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بإطلالتين مختلفتين، إحداها كانت بفستان جرئ وجذاب خطف به الأنظار.



جورجينا نورهان فستان قصير نجمات الفن

