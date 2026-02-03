البوستر الرسمي لمسلسل "المداح 6" أسطورة النهاية للنجم حمادة هلال

طرحت قناة MBC البوستر الرسمي لـ مسلسل "المداح 6 "أسطورة النهاية"، بطولة الفنان حمادة هلال، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2026.

وظهر على بوستر مسلسل "المداح 6 " الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة هبة مجدي والفنان خالد سرحان والفنان جمال عبد الناصر.

مسلسل "المداح 6 "بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.