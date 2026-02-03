إعلان

البوستر الرسمي لمسلسل "المداح 6" أسطورة النهاية للنجم حمادة هلال

كتب : مروان الطيب

06:57 م 03/02/2026 تعديل في 07:08 م

النجم حمادة هلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت قناة MBC البوستر الرسمي لـ مسلسل "المداح 6 "أسطورة النهاية"، بطولة الفنان حمادة هلال، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2026.

وظهر على بوستر مسلسل "المداح 6 " الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة هبة مجدي والفنان خالد سرحان والفنان جمال عبد الناصر.

مسلسل "المداح 6 "بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

882

النجم حمادة هلال مسلسل المداح 6 أسطورة النهاية مسلسل المدتج 6 على قناة MBC البوستر الرسمي مسلسل المداح 6 مسلسلات رمضان 2026 رمضان 2026 دراما رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صديقي مات أمام عيني".. حكاية جون مانو مهاجم منتخب السودان - حوار
مصراوي ستوري

"صديقي مات أمام عيني".. حكاية جون مانو مهاجم منتخب السودان - حوار
علاقة محرمة وجثة في حقيبة.. تفاصيل صادمة في جريمة الأزاريطة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

علاقة محرمة وجثة في حقيبة.. تفاصيل صادمة في جريمة الأزاريطة بالإسكندرية

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
أخبار

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
لبيان الإصابات.. عرض الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير على الطب الشرعي
حوادث وقضايا

لبيان الإصابات.. عرض الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير على الطب الشرعي
بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"
زووم

بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد