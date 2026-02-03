إعلان

رمضان 2026.. أحمد مالك يكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل "سوا سوا"

كتب : سهيلة أسامة

03:37 م 03/02/2026
    أحمد مالك من كواليس مسلسل سوا سوا (2)
    أحمد مالك من كواليس مسلسل سوا سوا (4)
    أحمد مالك من كواليس مسلسل سوا سوا (3)

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد مالك جمهوره صورًا جديدة من كواليس مسلسله المنتظر "سوا سوا"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر مالك الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر خلالها أثناء التصوير داخل ملعب كرة قدم برفقة فريق العمل، وعلّق قائلًا: "سوا سوا".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "عالمي يا نجم", "فنان بجد", "شكرًا على المجهود اللي بتعمله علشان تخلق لنا شخصية حقيقية".

ويجسد أحمد مالك خلال أحداث المسلسل شخصية "هيما"، حيث تدور القصة حول شاب يعيش في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، ويتقاطع مصيره مع ممرضة، في إطار درامي إنساني يحمل مشاعر الحب، والتحديات الاجتماعية، والصراعات الحياتية.

ويشارك في بطولة مسلسل "سوا سوا" كل من هدى المفتي، شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، ونهى عابدين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

أحمد مالك مسلسل سوا سوا رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

