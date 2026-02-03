رمضان 2026.. أحمد مالك يكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل "سوا سوا"

أم كلثوم تتلو القرآن في فيديو نادر.. ما قصته؟

شارك الفنان أحمد مالك جمهوره صورًا جديدة من كواليس مسلسله المنتظر "سوا سوا"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر مالك الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر خلالها أثناء التصوير داخل ملعب كرة قدم برفقة فريق العمل، وعلّق قائلًا: "سوا سوا".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "عالمي يا نجم", "فنان بجد", "شكرًا على المجهود اللي بتعمله علشان تخلق لنا شخصية حقيقية".

ويجسد أحمد مالك خلال أحداث المسلسل شخصية "هيما"، حيث تدور القصة حول شاب يعيش في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، ويتقاطع مصيره مع ممرضة، في إطار درامي إنساني يحمل مشاعر الحب، والتحديات الاجتماعية، والصراعات الحياتية.

ويشارك في بطولة مسلسل "سوا سوا" كل من هدى المفتي، شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، ونهى عابدين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

