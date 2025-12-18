ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.79 جنيه للشراء، و126.36 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء وللبيع.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.07 جنيهًا للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردني: 66.55 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و67.27 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 154.35 جنيه للشراء، بزيادة 47 قرشًا، و155.27 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا.