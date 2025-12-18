هشام الزهيري ينسحب من جولة الإعادة بدائرة طوخ وقها

أعلن هشام الزهيري، المرشح لمجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية عن حزب حماة الوطن، انسحابه رسميًا من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا خروجه من المنافسة الانتخابية مع استمراره في العمل لخدمة أبناء الدائرة.

وأوضح الزهيري، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه لاحظ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تواجد أعداد كبيرة من المواطنين أمام اللجان الانتخابية، إلى جانب رصده لعدد من المخالفات الانتخابية.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية بذل جهودًا متواصلة لخدمة أهالي طوخ وقها، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الأصوات في الجولة الأولى بلغ 63 ألف صوت توزعت على 11 مرشحًا، في حين حصل أحد المرشحين في جولة الإعادة وحدها على 48 ألف صوت من بين أربعة مرشحين، وهو ما أثار تساؤلاته حول أسباب هذا التفاوت.

وأكد الزهيري وجود تجاوزات وصفها بالجسيمة، مشددًا على أنه تقدم ببلاغات رسمية بشأن هذه المخالفات.

واختتم الزهيري تصريحاته بالتأكيد على استمراره في خدمة أهالي الدائرة رغم انسحابه من السباق الانتخابي، موضحًا أنه يرفض الوصول إلى البرلمان إلا بإرادة حقيقية من المواطنين وانتخاب نزيه يخلو من أي تجاوزات.