الناتو ينشر بطارية باتريوت إضافية في قاعدة إنجرليك التركية

كتب : وكالات

04:04 م 18/03/2026

أعلنت تركيا، الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) نشر بطارية صواريخ باتريوت إضافية في قاعدة "إنجرليك" في جنوب البلاد، بعد تكرار اعتراض صواريخ أطلقتها إيران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي في القاعدة قرب مدينة أضنة: "يجري نشر نظام باتريوت آخر، يضاف إلى نظام باتريوت الإسباني المنشور هناك".

ولم توضح الوزارة أي من الدول ستشغّل المنظومة الجديدة، وهي من طراز PAC-3.

وأكدت أنقرة الجمعة أن قوات الناتو اعترضت صاروخاً بالستياً أطلقته إيران في المجال الجوي التركي، وذلك في ثالث حادثة من نوعها منذ اندلعت حرب الشرق الأوسط في 28 فبراير.

وبعد عملية الاعتراض الثانية، نشر الناتو نظام باتريوت في منطقة ملطية حيث تقع قاعدة "كورجيك" الجوية التركية والتي تضم نظام رادار للتحذير المبكر يستخدمه حلف الأطلسي وتشغّله قوات أمريكية، قادر على رصد عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وباتريوت هو نظام دفاع جوي متحرك صُمّم لاعتراض الصواريخ البالستية التكتيكية وصواريخ كروز التي تحلّق على علو منخفض، والطائرات.

وبحسب بيانات الجيش الأمريكي، فإن نسخة PAC-2 قادرة على اعتراض الطائرات وصواريخ كروز على مدى يصل إلى 70 كيلومتراً، في حين يتراوح مدى نسخة PAC-3 ما بين 20 و35 كيلومتراً ضد الصواريخ البالستية.

