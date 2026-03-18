توعدت إيران، الأربعاء، باستهداف منشآت الطاقة في الخليج، بعدما أفاد الإعلام الرسمي بتعرض منشآت في حقل بارس الرئيسي للغاز لضربات في إطار الحرب الأمريكية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية: "سنقصف بشدة مصدر العدوان، ونعتبر أن استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز... هو أمر مشروع".

بدوره، نشر التلفزيون الرسمي الإيراني قائمة بأهداف محتملة تشمل منشآت للنفط والغاز في السعودية، وقطر، والإمارات، قائلا إنها "أصبحت أهدافا مباشرة ومشروعة، وسيتم استهدافها خلال الساعات المقبلة".

تفاصيل استهداف منشآت الغاز في بوشهر

وتعرضت منشآت في حقل رئيسي لإنتاج الغاز على السواحل الجنوبية لإيران المطلة على الخليج، لضربات أمريكية بالاشتراك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب باندلاع حريق الأربعاء، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ونقلت القناة عن إحسان جهانيان نائب محافظ بوشهر حيث تقع المنشآت في جنوب إيران: "قبل لحظات، تعرض قسم من منشآت الغاز في منطقة جنوب بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة في عسلوية، للقصف بمقذوفات أطلقها العدو الأمريكي الصهيوني".

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن عدة منشآت في حقل بارس الجنوبي للغاز قرب بوشهر تعرضت للاستهداف، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع وتعمل على إخماد حريق اندلع جراء الهجوم.

سوابق استهداف منشآت الغاز الإيرانية

ويعد استهداف منشآت الغاز سابقة، إذ كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترضت في وقت سابق على ضربة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستودعات نفط في طهران، وطلبت عدم استهداف البنية التحتية للطاقة دون موافقتها.

