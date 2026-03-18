تجمعت أسرة السيدة القتيلة أمام ثلاجة حفظ الموتى داخل مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، في حالة انهيار وصراخ وبكاء متواصل، بعد وصول جثمانها عقب الجريمة التي شهدتها قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وخيمت حالة من الحزن الكبير بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن المجني عليها تدعى "فاطمة.ع.م"، وتبلغ من العمر نحو 80 عامًا، وهي زوجة حلاق معروف بالقرية توفي منذ سنوات، وكانت تتمتع بسمعة طيبة بين الأهالي.

تفاصيل الجريمة داخل المنزل

وكشفت التحقيقات الأولية أن السيدة تعرضت لعدة طعنات متفرقة بالجسد داخل منزلها قبل الإفطار، ما أدى إلى مصرعها متأثرة بإصابتها، في واقعة صادمة لأهالي القرية.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور بوصول جثمان السيدة إلى المستشفى، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وبدأت أعمال الفحص والتحري.

التحريات تكشف المتهم

وأوضحت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة حفيد المجني عليها، حيث جرى تحديد هويته بعد جمع المعلومات وسماع أقوال عدد من شهود العيان وأفراد الأسرة.

ضبط المتهم بعد ساعات

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم خلال وقت قصير من وقوع الجريمة، واقتياده إلى ديوان مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

النيابة تبدأ التحقيق

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المصرية التي بدأت مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، مع استمرار جهود البحث الجنائي لاستكمال التحريات حول الواقعة.