الهلال الأحمر الإيراني: تدمير سيارة إسعاف في هجمات إسرائيلية أمريكية

كتب : د ب أ

04:06 م 18/03/2026

الهلال الأحمر الإيراني

قال الهلال الأحمر الإيراني اليوم الأربعاء إن سيارة إسعاف تدمرت خلال الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية على إيران.

وحدثت الواقعة في مدينة لار بمحافظة فارس بجنوب البلاد، حسبما قال الهلال الأحمر عبر تطبيق " تليجرام". ونشر صورة تظهر مركبة مدمرة تماما تقريبا.
وأدان بير حسين كوليوند رئيس جمعية الهلال الأحمر بشدة الهجمات، واصفا إياها بأنها تمثل انتهاكا للقانون الانساني الدولي.
وقال إن قطاع الطوارئ يركز بصورة كاملة على مساعدة المصابين.

