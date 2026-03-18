وجّه عمرو لاشين محافظ أسوان برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الجهات المختصة، بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية والعاصفة الترابية التي تضرب مختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مكثفة للتعامل مع أي طارئ.

متابعة لحظية عبر غرف العمليات

شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة الجوية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة الاستجابة الفورية لأي أحداث طارئة.

تحذيرات مهمة لقائدي المركبات

في السياق ذاته، أصدرت إدارة المرور تنبيهات عاجلة للسائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، ومنها الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة، وطريق أسوان / أبو سمبل البري، بالإضافة إلى الطريق الزراعي أسوان / القاهرة، والطرق الداخلية، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الأتربة.

وقف الملاحة النهرية بالكامل

من جانبه، أعلن سامي البربري مدير الملاحة النهرية بمصر العليا إيقاف حركة الملاحة النهرية بشكل كامل داخل نطاق محافظة أسوان، نتيجة شدة العاصفة الترابية وزيادة سرعة الرياح، ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الرؤية.

وأوضح أن القرار يشمل جميع أنواع العائمات النهرية، سواء داخل المجرى الملاحي أو في نطاق بحيرة ناصر وشواطئها، مع ضرورة توقف أي وحدات مبحرة حاليًا على جانبي المجرى الملاحي، وتأمينها بشكل كامل، مع تشغيل الإضاءة اللازمة لضمان السلامة.

إجراءات احترازية لمواجهة الطقس

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة المحافظة للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة، والحد من المخاطر المحتملة، خاصة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتأثيرها على الحركة المرورية والملاحة النهرية.