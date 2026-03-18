نظّمت كلية طب قصر العيني حفل الإفطار الرمضاني لطلاب الكلية، حيث شارك الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، طلابه في الإفطار، وذلك بحضور قيادات الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مديري إدارات الكلية المختلفة، في إطار حرص إدارة الكلية على مشاركة طلابها هذه الأجواء التي تعكس روح الانتماء والتواصل داخل هذا الصرح الطبي العريق.

وجاء تنظيم أماكن الإفطار في مشهد بصري لافت، حيث تم تنسيق موائد الطلاب على هيئة رقم (199)، في إشارة رمزية إلى مرور 199 عامًا على إنشاء قصر العيني، بما يعكس ارتباط الحاضر بجذور هذا الكيان الطبي العريق وتاريخه الممتد.

وشهد حفل الإفطار حضور الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، كما حضر الحفل مجموعة من الإعلاميين، وعدد كبير من طلاب الكلية الذين شاركوا في هذه الأمسية الرمضانية.

كما شهدت الأمسية فقرة إنشاد ديني أحياها المنشد محمود التهامي، حيث قدّم مجموعة من الابتهالات والإنشاد الديني التي استقبلها الطلاب والحضور بترحيب كبير، وأضفت على الحفل أجواء روحانية خاصة تتناسب مع روح الشهر الكريم.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور حسام صلاح عن سعادته بمشاركة طلاب الكلية هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أن كلية طب قصر العيني تحرص دائمًا على تعزيز الروابط الإنسانية بين قيادات الكلية وطلابها، بما يسهم في ترسيخ روح الانتماء لهذا الكيان العريق، ويعكس طبيعة العلاقة القائمة على الدعم والتواصل المستمر بين الكلية وأبنائها.

كما وجّه عميد الكلية التحية لطلاب اتحاد الكلية تقديرًا لجهودهم في تنظيم الحفل وخروج الأمسية بهذا الشكل المميز، مشيدًا بما قدموه من فكرة مبتكرة في تنسيق موائد الإفطار على هيئة رقم (199)، بما يجسّد بوضوح ربط الحاضر بجذور هذا الصرح العريق، ويؤكد أن طلاب اليوم هم امتداد لمسيرة قصر العيني وتاريخه، وأنهم الحاضر الذي يستند إلى ماضٍ عظيم، وسيواصلون البناء عليه نحو مستقبل أكثر تميزًا.

وفي ختام الحفل، تحولت الأمسية إلى أجواء احتفالية رمضانية مميزة، حيث استمتع الحضور بفقرة موسيقية قدمها فريق "المزيكا"، قدّم خلالها مجموعة من المقطوعات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والحضور، لتختتم الأمسية بأجواء من البهجة والود عكست روح المشاركة بين طلاب قصر العيني وقيادات الكلية في هذا اللقاء الرمضاني.



