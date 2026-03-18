استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، المهنئين بديوان عام المحافظة، في إطار احتفالات المنيا بعيدها القومي، إذ توافد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية.

وعقب ذلك، توجه المحافظ لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة، تخليدًا لذكرى تضحيات أبناء المنيا وبطولاتهم الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، واللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والعميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الاسلامى و المسيحى، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز.

وبدأت المراسم بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، تلاها عزف سلام الشهيد، في أجواء وطنية عكست روح الانتماء والوفاء لأبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر.

وأكد محافظ المنيا أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يمثل مناسبة وطنية لتجديد العهد على مواصلة مسيرة العمل والبناء، واستلهام روح التضحية والفداء من بطولات الأجداد، مشيرًا إلى استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.