تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل الخروج من التطبيق بشكل مؤقت دون حذف سجل المحادثات، في خطوة تمثل تغييرا جذريا مقارنة بالآلية الحالية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لميزة تعدد الحسابات التي أطلقها التطبيق مؤخرا، والتي تسمح بإضافة أكثر من حساب داخل التطبيق مع فصل كامل للرسائل والوسائط والإشعارات لكل حساب على حدة.

وحاليا، يتطلب تسجيل الخروج إزالة الحساب من التطبيق، وهو ما قد يلزم المستخدمين باستعادة النسخ الاحتياطية لاحقا لاسترجاع الرسائل، الأمر الذي تسعى واتساب إلى تبسيطه من خلال الميزة الجديدة.

وبحسب المعلومات المتاحة، تختبر المنصة قسما مخصصا لتسجيل الخروج، يقدم عدة خيارات للمستخدم قبل تنفيذ العملية، من بينها إضافة حساب جديد، أو تفعيل قفل التطبيق لتعزيز الخصوصية، أو تعديل إعدادات الإشعارات بدلا من إيقاف الحساب، إلى جانب أدوات لإدارة التخزين وحذف الوسائط غير الضرورية.

كما ستشجع الواجهة الجديدة المستخدمين على إنشاء نسخة احتياطية من المحادثات قبل تسجيل الخروج، لضمان الحفاظ على البيانات. وفي حال الاستمرار، سيتمكن المستخدم من تسجيل الخروج حتى من الحساب الأساسي دون حذف المحادثات المخزنة على الجهاز.

وتستهدف هذه الميزة المستخدمين الراغبين في أخذ استراحة مؤقتة من التطبيق دون فقدان بياناتهم، خاصة أن حذف التطبيق حاليا يؤدي إلى إزالة سجل المحادثات المحلي في حال عدم وجود نسخة احتياطية محفوظة مسبقًا.

ولا تزال الميزة في مراحل التطوير المبكرة، ولم تطرح بعد لمختبري النسخة التجريبية، ومن المتوقع أن تخضع لمزيد من الاختبارات قبل اتخاذ قرار إطلاقها رسميًا ضمن تحديثات التطبيق المستقبلية.