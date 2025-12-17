إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إعلان سعد الصغير بدء تصوير مسلسل "فرصة عمل"، حمو بيكا يشارك في إحياء حفلات رأس السنة بعد خروجه من السجن، مي عز الدين تدعم منى زكي بعد انتقادات فيلم "الست"، شيرين عبدالوهاب تنفي تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، أبرز الشائعات التي طالت نجوم الفن في 2025، هنا شيحة بإطلالة جريئة تحتفل بالكريسماس، وغيرها من الأخبار.