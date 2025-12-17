إعلان

حدث بالفن| حقيقة دخول شيرين عبدالوهاب المستشفى ومي عز الدين تدعم منى زكي بطلة فيلم "الست"

كتب : مروان الطيب

12:00 ص 17/12/2025
حدث بالفن

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إعلان سعد الصغير بدء تصوير مسلسل "فرصة عمل"، حمو بيكا يشارك في إحياء حفلات رأس السنة بعد خروجه من السجن، مي عز الدين تدعم منى زكي بعد انتقادات فيلم "الست"، شيرين عبدالوهاب تنفي تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، أبرز الشائعات التي طالت نجوم الفن في 2025، هنا شيحة بإطلالة جريئة تحتفل بالكريسماس، وغيرها من الأخبار.

