دعمت الفنانة مي عز الدين النجمة منى زكي وذلك بعد إثارة فيلم "الست" حالة من الجدل بعد طرحه بالسينمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضه للانتقادات.

وكتبت مي عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة: "ألف مبروك لكل طاقم عمل الست وليكي يا منى عملتي كل اللي عليكي، وتعبتي فيه كفاية أصلا تحمل وصعوبة المكياج وعدد ساعاته و بهدلته للجلد الممثل ووجعه والتمثيل بيه كأنه عادي في حين إنه مبيكونش مريح تماما وأنا أدرى واحدة بالكلام ده".

وتابعت مي: "ركزتي في مشاعرها جدا ووصلتي كل اللي كانت بتحس بيه، مفيش حاجة في الزمن ده مبيختلف عليها الناس لكن والله ربنا كرمك علي قد تعبك و السينمات كلها كاملة العدد".

يذكر أن فيلم "الست" أثار حالة من الجدل بعد طرحه بالسينمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه عمل يتناول حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وينتمي لنوعية أعمال السيرة الذاتية.

