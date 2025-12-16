إعلان

"فستان أحمر جريء".. هيفاء وهبي تنشر صورًا جديدة من كليب "سوبر وومان"

كتب - معتز عباس:

08:44 م 16/12/2025
    هيفاء وهبي باطلالة جديدة
    هيفاء وهبي تقود موتوسيكل في كليب سوبر ومان
    هيفاء وهبي (2)
    هيفاء وهبي تقود موتوسيكل
    اطلالة هيفاء وهبي في سوبر ومان

خطفت المطربة هيفاء وهبي الأنظار من أحدث ظهور لها في فيديو كليب جديد بعنوان "سوبر ومان".

ونشرت هيفاء جلسة تصوير من كواليس الكليب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "هتجيبوا طيارة تسابقوني تلاقوني جايلكم بصاروخ".

ظهرت هيفاء بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر صارخ وتقود دراجة بخارية "موتوسيكل".

أطلقت النجمة هيفاء وهبى فيديو كليب أغنية «سوبر وومان» عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلى، توزيع موسيقى زووم، وميكس وماسترينج سليمان دميان.

هيفاء وهبي سوبر وومان

