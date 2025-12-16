روسيا وأوكرانيا تتبادلان المدنيين وتسلمان رسائل الأسرى

كييف - (د ب أ)

تبادلت أوكرانيا وروسيا مدنيين على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس، حسبما أفاد مسؤولو حقوق الإنسان من الجانبين اليوم الثلاثاء.

وتم تسليم ما مجموعه 60 مدنيا للجانب الأوكراني، منهم 45 كانوا محتجزين في روسيا، بينما نقل 15 مدنيا من 11 عائلة إلى روسيا.

ونشر مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس على تليجرام:"معظم العائدين مقيدو الحركة. سيتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية".

وأفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا بعمليات النقل إلى روسيا. وقال الجانبان إنه تم أيضا تبادل رسائل لأسرى الحرب، حيث تم تسليم ألفى طرد للأسرى الأوكرانيين في روسيا، وأضافا أنه تم أيضا التوصل إلى اتفاقات بشأن تحديد هويات المفقودين، وتم تبادل قوائم المفقودين.

ووفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تحتجز روسيا أكثر من 6 آلاف أسير حرب أوكراني، وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022، يشار إلى روسيا وأوكرانيا تبادلتا عدة مرات أسرى من بينها بوساطة كل من الإمارات والسعودية.