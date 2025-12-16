تواصل الفنانة هاجر السراج الاستمتاع برحلتها في دولة جورجيا، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هاجر السراج وسط الثلوج في أجواء قارصة البرودة ومعها الفنانة الشابة ميران عبد الوارث، والتقطت هاجر العديد من الصور التذكارية.

آخر أعمال هاجر السراج

كان آخر ما عرض لها هو مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم رانيا يوسف، محمد محمود، شيرين، مايان السيد، محمد عبد البعظيم، تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

آخر أعمال ميران عبد الوارث

كانت آخر مشاركات ميران عبد الوارث بمسلسل "أثينا" بطولة الفنانة ريهام حجاج وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول مراسلة صحفية تجبر على التقاعد والابتعاد عن مجال عملها لفترة بعد تعرضها لأزمة كبيرة في حياتها، لكنها تعود لممارسة المهنة من جديد بعد انتحار شقيقتها عبر عالم الـ(دارك ويب)، فتخوض رحلة محفوفة بالمخاطر داخل هذا العالم لاكتشاف أسراره ومخاطره.

اقرأ أيضا:

بعد خروجه من السجن.. حمو بيكا يشارك في إحياء حفلات رأس السنة

رمضان 2026.. سعد الصغير يعلن بدء تصوير مسلسل "فرصة عمل"