كتب- مروان الطيب:

نجحت الفنانة مروة الأزلي في حجز مقعد ضمن أبرز نجمات جيلها، نظرا لحبها وشغفها بالفن، لتقرر اقتحام عالم الفن، حيث تعاونت في بدايتها مع عدد كبير من النجوم الذي كانوا سببا في تألقها منهم الزعيم عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" الذي حقق لها شهرة واسعة وكان بمثابة فرصة ذهبية لها في بدايتها.

وتحدثت مروة لـ "مصراوي" عن السبب وراء خوضها تجربة التمثيل، قائلة: "أنا خريجة صيدلة جامعة إسكندرية، وأثناء دراستي كنت بشتغل وكنت بمثل، موضوع الفن بعيد تماما عن الصيدلة، وهو موضوع موهبة، وهي جت لي بالصدفة ومكنتش بدور على التمثيل، وانا ما سبتش الصيدلة، أنا اشتغلت فيه وعندي صيدلية لأن ده شغلي ودراستي ولكن الفن حاجة تانية، واشتغلت في الفن عشان حبيته والواحد لازم يعمل اللي بيحبه، وعندي شغف ليه، ولسه عايزة أعمل فيه حاجات كتير أوي".

وأوضحت أنه هناك كثير من الفنانين الذي تخرجوا من كليات قمة وموهوبين وناجحين في مجالهم وفي الفن، مضيفة: "الفن عامل زي النداهة، مهم أنت كنت بتدرس حاجة تانية او في مجال تاني بس جواك موهبة حب للفن لازم بيندهك".

آخر مشاركات مروة الأزلي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات مروة الأزلي السينمائية بفيلم "صندوق الدنيا" عام 2020 وسط نخبة من النجوم هم خالد الصاوي، باسم سمرة،

رانيا يوسف، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، تأليف وإخراج عماد البهات.

يتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، حيث الأب المكلوم الذي يفقد ابنه الصغير وسط زحام المدينة، والممثلة التي تضطر إلى بيع جسدها مقابل العودة للأضواء، وفاطمة التي توافق على الزواج بطريقة مهينة حتى تلحق بقطار الزواج.

اقرأ أيضا:

عادل إمام وحمدي الوزير..أبرز الشائعات التي طالت نجوم الفن في 2025





"كفاية تحملك للمكياج وبهدلته للجلد".. مي عز الدين تدعم منى زكي بعد انتقادات فيلم "الست"



