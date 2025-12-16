بعد وصفهن بـ"قذرات غبيات".. زوجة ماكرون تعتذر من ضحايا العنف الجنسي

وكالات

أعربت برجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أسفها إذا كانت تصريحاتها قد جرحت النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي، لكنها أصرت في الوقت ذاته على أن هذه التصريحات كانت خاصة.

وقدمت بريجيت ماكرون هذا الاعتذار الجزئي بعدما تم تصويرها وهي تصف ناشطات نسويات بـ"قذرات غبيات"، وهو حادث أثار ردود فعل غاضبة.

وأدلت بريجيت ماكرون، بهذه التصريحات في مقابلة قصيرة مع منصة "بروت" الإعلامية في مطلع ديسمبر الجاري، والتي نُشِرت أمس الاثنين.

ولكن في الوقت ذاته، أصرت زوجة الرئيس الفرنسي على أن تصريحاتها كانت "خاصة"، وقالت إنها "لا تستطيع أن تندم عليها".

وأضافت: "صحيح أنني زوجة الرئيس، لكنني أيضًا أنا نفسي. ولذلك، عندما أكون في مكان خاص، يمكنني أن أتصرف على طبيعتي بطريقة قد لا تكون مناسبة تمامًا".

وكانت ناشطات نسويات من جماعة NousToutes عطلن في 7 ديسمبر عرض للممثل الكوميدي آري أبيتان، وارتدين أقنعة تحمل صورته مع كلمة "مغتصب" وهتفن "أبيتان مغتصب".

وفي أواخر عام 2021، اتُهم أبيتان بالاغتصاب من قِبل امرأة كان على علاقة بها. وبعد تحقيق استمر 3 سنوات، أسقط المدعون العامون القضية، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في يناير.

وبدوره، نفى أبيتان ارتكاب أي مخالفة.